Президент UFC предложит по 25 миллионов долларов Макгрегору и Мэйуэзеру за бой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт готов предложить по 25 миллионов долларов ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору и американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру за их очный бой. Слова Уайта приводятся в аккаунте радио-шоу «The Herd» в Twitter.

«У нас есть реальное предложение. Я — единственный человек, который готов сделать его. Мы заплатим тебе (Мэйуэзеру — прим. "Ленты.ру") 25 миллионов, мы заплатим Конору 25 миллионов. Также мы поговорим об определенной доле от суммы продаж трансляций», — заявил Уайт.

Мэйуэзер не воспринял всерьез предложение президента UFC. «Да он чертов шутник!» — заявил американский боксер, слова которого приводит TMZ.

12 января Мэйуэзер предложил ирландцу 15 миллионов долларов за поединок. Сам Макгрегор 1 декабря 2016 года получил боксерскую лицензию в штате Калифорния, а 17 ноября заявил, что хочет заработать 100 миллионов долларов за бой по правилам бокса против Мэйуэзера.

На профессиональном ринге 39-летний американский боксер одержал 49 побед в 49 боях (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и трижды проиграл. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории UFC — около 3 миллионов долларов.