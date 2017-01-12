Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за бой

Американский боксер Флойд Мэйуэзер предложил ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору 15 миллионов долларов за бой. Слова Мэйуэзера приводит ESPN.

«Он все время говорит, что хочет боя со мной, так давайте организуем! Мы предприняли попытку устроить поединок. Мой гарантированный гонорар — 100 миллионов долларов, ему мы предложили 15. Я не знаю, сколько точно он получает за свои бои, но уверен, что не больше 2 миллионов», — сказал Мэйуэзер.

Американский боксер отметил, что оба соперника помимо гонорара получат доходы от платных трансляций по системе pay-per-view. «Как Конор может просить 20-30 миллионов, если никогда даже 8 не зарабатывал?» — сказал Мэйуэзер и добавил, что в настоящее время идет работа над организацией поединка.

Слухи о возможном поединке между Мэйуэзером и Макгрегором появились в мае 2016 года. 1 декабря чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получил боксерскую лицензию в штате Калифорния, а 17 ноября заявил, что хочет заработать 100 миллионов долларов за бой по правилам бокса против Мэйуэзера.

На профессиональном ринге 39-летний американский боксер одержал 49 побед в 49 боях (26 нокаутов). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и трижды проиграл. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории UFC — около 3 миллионов долларов.