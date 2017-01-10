Нурмагомедов поборется с Макгрегором за звание лучшего иностранного бойца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поспорит с ирландцем Конором Макгрегором за звание лучшего иностранного бойца 2016 года года в рамках премии World MMA Awards. Об этом сообщается на сайте worldmmaawards.com.

Награда будет вручена бойцу, который внес наибольший вклад в развитие этого вида спорта. Конкурентами Нурмагомедова и Макгрегора стали англичанин Майкл Биспинг, представительница Польши Йоанна Енджейчик и армянин Герард Мусасси.

В ноябре Нурмагомедов вызвал победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегора на поединок, назвав его цыпочкой. Однако ирландец выйдет на ринг не раньше мая 2017 года из-за беременности своей девушки Ди Девлин. Россиянин же посчитал, что таким образом чемпион UFC пытается избежать встречи с ним.