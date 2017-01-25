Нурмагомедов заявил о намерении сломать руку сопернику

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении сломать руку американцу Тони Фергюсону, с которым встретится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова россиянина приводит FOX Sports.

«Я хочу разбить Тони лицо, чтобы научить его уважению. Когда мы дрались с Джонсоном, я поймал его руку и мог ее сломать. Но я выкручивал руку очень аккуратно и медленно, потому что не хотел травмировать Джонсона. Я понимал, что бой уже закончен и он скоро сдастся. Если Фергюсон отдаст мне руку, то я ее сломаю», — сказал Нурмагомедов.

Материалы по теме «Дайте мне эту цыпочку!» Как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов сделали шаг навстречу друг другу в UFC

Бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В активе 32-летнего Фергюсона 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах, 28-летний Нурмагомедов выиграл все свои 24 поединка.

На турнире UFC 205, прошедшем 12 ноября, россиянин выиграл болевым приемом на руку у Майкла Джонсона, после чего бросил вызов чемпиону UFC Конору Макгрегору, заявив, что хочет провести бой «с этой цыпочкой».