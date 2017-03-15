Мэйуэзер пожелал провести бой с Макгрегором в Москве

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выбрал бы Москву в качестве места проведения боя с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Сначала нужно договориться о поединке, только потом выберем место. Если получится в Москве, нет проблем. Если бы я мог сейчас выбирать, выбрал бы Москву», — заявил Мэйуэзер. Также он выразил надежду на то, что бой с Макгрегором состоится в июне.

«На данный момент не подписано никаких бумаг. Но я надеюсь, что поединок состоится в июне. Хочется подарить людям ярких эмоций: мир ММА против мира бокса. Я вернусь только ради Макгрегора. Если не он, то я снова завершу карьеру», — подчеркнул боксер.

14 марта появилась информация о том, что поединок между американцем и ирландцем должен состояться 10 июня, а для его проведения уже арендован самый большой стадион Лас-Вегаса — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.

В середине февраля The Irish Sun сообщила о том, что контракт на проведение поединка по правилам бокса был согласован.

Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года. 39-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и трижды уступил. Макгрегор является действующим чемпионом UFC в легком весе.