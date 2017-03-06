Неизвестные сожгли машину Мэйуэзера в Бирмингеме

Автомобиль, использовавшийся командой американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего, сожгли в Бирмингеме во время общения спортсмена с болельщиками. Об этом сообщает The Sun.

По информации британского издания, двое неизвестных разбили окно брендированного минивена и бросили внутрь коктейль Молотова. Машина сгорела, в результате происшествия пострадавших нет.

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40-летний Мэйуэзер, одержавший 49 побед в 49 поединках, объявил о завершении карьеры в 2015 году. Его последним соперником стал Андре Берто.

В последнее время Мэйуэзер активно обсуждает возможный поединок с ирландским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. В середине февраля появилась информация о том, что спортсмены согласовали контракт на проведение боя по правилам бокса. Глава UFC Дана Уайт подчеркивает, что подобный поединок невозможен до тех пор, пока Макгрегор находится на контракте с организацией.