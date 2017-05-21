Вице-президент Союза ММА России госпитализирован после конфликта с бойцом

В Москве экстренно госпитализирован прилетевший из Астаны вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин после того как в казахстанской столице у него произошел конфликт с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым. Об этом ТАСС сообщила жена Габдуллина Дарья Иванова.

«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют», — сказала она.

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Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. Как сообщает агентство, после поединка произошел конфликт, в ходе которого функционер получил травмы.

В Астане на Хирамагомедова было заведено административное дело, сообщил президент бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.