Спорт
 

Результат скандального боя в Дагестане аннулирован

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Драка после боя Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова
Драка после боя Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова

Результат поединка между бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым на чемпионате ММА в Дагестане аннулирован, а Джуманиязов и его команда Dagestan fighters дисквалифицированы. Об этом говорится в пресс-релизе Союза ММА России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду Dagestan fighters, также аннулировал результат боя», — сообщил вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

По словам функционера, никакой массовой драки между зрителями по окончании боя не было. «Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки», — заявил Габдуллин.

Ранее 12 марта сообщалось, что болельщики устроили массовую драку во время боя Минеева с Джуманиязовым в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане. После встречи Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил соперника ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца.

Несмотря на инцидент, Минеев назвал Дагестан своей родной республикой, и заявил, что драка не повлияла на его позитивное отношение к местным жителям.

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