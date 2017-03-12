Боец Минеев рассказал о своем отношении к дагестанцам после драки болельщиков

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев назвал Дагестан своей родной республикой, несмотря на массовую драку, устроенную болельщиками во время поединка с местным борцом Азизом Джуманиязовым. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной Республике Дагестан и дагестанцам», — указал спортсмен.

«От лица всей команды выражаю благодарность Федерации смешанных боевых искусств Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом», — добавил Минеев.

Ранее в воскресенье сообщалось, что болельщики устроили массовую драку во время боя Минеева с Джуманиязовым в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане. После встречи Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил Минеева ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца.