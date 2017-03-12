Болельщики устроили массовую драку на поединке по MMA в Дагестане

Болельщики устроили массовую драку во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане. Видеозапись инцидента опубликована YouTube.

Поединок, как сообщается на странице клуба ММА «Горец» в «ВКонтакте», проходил между местным борцом Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым. После встречи Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил Минеева ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца.

Присутствовавшие зрители выскочили на ринг и устроили драку. Когда инцидент удалось уладить, спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.

Минеев позднее написал на своей странице в Instagram, что поездка была удачной, а драка не повлияла на его позитивное отношение к жителям Дагестана.