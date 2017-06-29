Врачи временно запретили Емельяненко проводить бои

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на основании заключения врачей запретила российскому бойцу смешанного стиля Федору Емельяненко участвовать в поединках в течение 90 дней. Об этом сообщает портал sherdog.com.
Сопернику Емельяненко по последнему бою американцу Мэтту Митриону запрещено выходить на ринг 30 дней.
В ночь на 25 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в первом раунде. Бойцы послали друг друга в обоюдный нокдаун уже на седьмой секунде первого раунда, но американец поднялся быстрее и добил соперника. Это поражение стало для Федора пятым в карьере. Еще 36 боев он выиграл. Один был признан несостоявшимся.
После поражения от Митриона Емельяненко выразил желание провести реванш.