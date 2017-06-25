Президент федерации самбо назвал случайным поражение Емельяненко от Митриона

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков посчитал поражение российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко в бою с американцем Мэттом Митрионом случайным. Об этом он в воскресенье, 25 июня, рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«На мой взгляд, во многом уместно говорить о случайности, и данный исход боя стал возможен только потому, что годы берут свое. Федору не хватило буквально доли секунды, чтобы чуть раньше оправиться от обоюдного нокдауна и опередить Мэтта Митриона. Думаю, что матч-реванш, если он состоится, расставит все по местам», — рассказал Шестаков, отметив, что восхищается российским бойцом несмотря на поражение.

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«Мы все, конечно, очень сожалеем, что Федор проиграл. Но, несмотря на это, я продолжаю восхищаться им, так как Федор представляет собой яркий пример мужества, целеустремленности и воли к победе», — подчеркнул функционер.

Ранее в субботу, 24 июня, Митрион нокаутировал Емельяненко в бою в рамках турнира Bellator NYC в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок был остановлен судьей на отметке 1:14. Российский боец выразил желание провести реванш со своим соперником.

Для россиянина бой с американцем стал 42-м в карьере. 40-летний Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел 5 поражений в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Митрион одержал 12 побед в 17 боях при 5 поражениях.