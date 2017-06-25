Появилась видеозапись нокаута Емельяненко в бою с Митрионом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде в поединке, состоявшемся на турнире Bellator NY. Видеозапись момента появилась в аккаунте Sports Degens‏ в Twitter.

В первом раунде боя соперники послали друг друга в обоюдный нокдаун, однако Митрион поднялся быстрее и добил Емельяненко ударами по голове. Судья остановил поединок на отметке 1:14.

Изначально спортсмены должны были встретиться в феврале, однако бой был перенесен из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках, он был госпитализирован.