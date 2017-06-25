Митрион восхитился уровнем интеллекта Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион восхитился уровнем интеллекта россиянина Федора Емельяненко, которого он нокаутировал в первом раунде боя в рамках турнира Bellator NYC в Нью-Йорке. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«У парня просто высочайший IQ в бою. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто», — рассказал Митрион. Он отметил, что по-прежнему испытывает благоговение перед умом россиянина.

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24 июня Митрион нокаутировал Емельяненко в бою в рамках турнира Bellator NYC в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок был остановлен судьей на отметке 1:14. Российский боец изъявил желание провести реванш со своим соперником.

Для Емельяненко бой с американцем стал 42-м в карьере. 40-летний россиянин одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел пять поражений в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Митрион одержал 12 побед в 17 боях при 5 поражениях.