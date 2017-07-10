Бывший чемпион UFC захотел драться с Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир заявил о желании провести бой с россиянином Федором Емельяненко. Слова спортсмена приводит MMA News.

«Думаю, Мэтт Митрион — очень крутой парень. Но трансляций моего боя с Емельяненко было бы куплено больше. Победа над Митрионом повысила бы мой статус, но я сейчас на другом этапе карьеры. Я хочу драться с именитыми соперниками. Я всегда хотел встретиться с Федором и выяснить, кто из нас сильнее», — заявил Мир.

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В ночь на 25 июня Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде боя, прошедшего под эгидой Bellator. После поединка россиянин выразил желание провести реванш. Это поражение стало для бойца пятым в карьере. Еще 36 боев он выиграл. Один был признан несостоявшимся.

Мир — бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Он был уволен из промоушна 8 июля. Также в апреле спортсмен был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. За свою карьеру он провел 29 боев, победив в 18 из них. Также на его счету 11 поражений.