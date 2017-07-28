Российский теннисист Евгений Кафельников высказался о ситуации с дочерью. Слова бывшей первой ракетки мира приводит «Советский спорт».

«Сейчас не готов комментировать сложившуюся ситуацию. Благодарен всем, кто искренне проявил сочувствие. Никогда не стеснялся говорить о своих проблемах, пытаюсь ситуацию контролировать. Возможно, время обсуждения наступит. Возможно, нет. В любом случае спасибо всем за добрые слова», — сказал Кафельников.

Ранее в пятницу СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию. По другим данным, она отравилась алкоголем и не была в больнице.

43-летний Кафельников на своей странице в Twitter назвал себя отцом-неудачником и посетовал на наркотики.