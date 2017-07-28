Кафельников рассказал о попадании в ад и назвал себя отцом-неудачником

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников попросил о помощи в своем Twitter. Записи без четких пояснений появились на странице его микроблога с разницей в несколько часов.

«Не могу больше в себе держать! Помогите. Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя, осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю», — говорится в первых постах спортсмена.

Позднее Кафельников также написал, что «попал в "ад"». «Дальнейшая жизнь начинает терять смысл», — отметил он.

Последняя на момент написания материала запись состоит из слова «наркотики» и двух смайликов: направленного вниз большого пальца и черепа со скрещенными костями. Что именно произошло с 43-летним теннисистом — неизвестно.

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. У спортсмена есть 18-летняя дочь Алеся, работающая моделью. Как сообщает Vokrug.tv, два дня назад девушка рассказала о паузе в отношениях с рэпером Глебом Голубкиным известным как Pharaoh.

В декабре прошлого года девушку заподозрили в употреблении наркотиков. Причиной стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них девушка была запечатлена с самокруткой, в которую обычно заворачивают наркотические вещества для курения. Подпись к другому фото гласила «Хочу "снега"». Снег — одно из сленговых названий кокаина. Позже снимки были удалены.