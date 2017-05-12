Волейболист сборной России нахамил незнакомке в Twitter и попал под обструкцию

Волейболист красноярского «Енисея» и сборной России Алексей Спиридонов подвергся критике со стороны пользователей Twitter за хамское отношение к незнакомой женщине. Об этом на своей странице в Facebook рассказала активистка «Открытой России» Ольга Борисова, которую оскорблял спортсмен.

Борисова в Twitter поинтересовалась, где можно поесть вкусных чебуреков. В комментариях появился бывший теннисист Евгений Кафельников, посоветовавший ей отправиться за чебуреками на дачу к Спиридонову. Тот предложил Борисовой оральный секс, а также «расписать ее на двоих» с Кафельниковым. Экс-первая ракетка мира после этого ничего не писал.

Спустя некоторое время волейболист удалил все твиты на данную тему, а позднее задался вопросом, кого он оскорблял, и, разобравшись, отпустил шутку.

В беседе с «360» спортсмен заявил, что его не беспокоит реакция общественности. «Как хочу себя, так и веду. Если вам не нравится — не читайте. Я же не заставляю вас читать мои твиты», — отметил Спиридонов.

Отвечая на вопрос о том, как на подобное поведение реагирует его супруга, волейболист сказал, что не знает, так как она не пользуется Twitter.

Спиридонов регулярно фигурирует в различных скандалах. Так, в июне 2016-го он признался в ненависти к полякам. На чемпионате мира — 2014 в Польше волейболист «стрелял» по местным болельщикам из воображаемого автомата, за что получил дисквалификацию.