Болельщик сбил с велосипеда российского гонщика во время «Вуэльты»

Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Максим Бельков подвергся нападению болельщика во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». Видео инцидента размещено в Twitter ProCyclingStats.com.

Во время подъема гонщиков в гору неизвестный подбежал к россиянину и толкнул того на ограждения. Бельков упал с велосипеда и улетел за пределы трассы.

Победителем этапа стал поляк Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal. Бельков пришел к финишу 94-м.

В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум, представляющий Sky. Вторым расположился итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida, уступающий лидеру 59 секунд. Третьим идет колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott (+2.13 секунды). Лучший из россиян — Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin — занимает шестое место и проигрывает лидеру 2 минуты 18 секунд.