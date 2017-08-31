Чемпиона мира по легкой атлетике Босса избили

Чемпион мира в беге на 800 метров французский легкоатлет Пьер-Амбруаз Босс подвергся нападению неизвестных. Об этом спортсмен сообщил в Facebook.

«В прошлую субботу на меня напали три человека. Я получил множественные переломы лицевых костей, психологическую травму и нетрудоспособность на долгое время. В связи с этим нынешний сезон для меня завершен. Я всегда любил людей, но сегодня их стало на три человека меньше», — написал Босс.

25-летний спортсмен не рассказал других подробностей инцидента, но отметил, что в настоящее время ведется расследование.

Босс завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Он стал первым за 16 лет европейцем, которому удалось выиграть соревнования в этой дисциплине.