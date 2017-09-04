Друг борца Власко оказался зачинщиком смертельной драки

Чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко погиб в драке, зачинщиком которой оказался его друг. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.

«Поводом, который привел к преступлению, послужил конфликт, который произошел в одном из ночных заведений села между молодым человеком, приехавшим на Байкал вместе с Власко и другими спортсменами. Он начал приставать к девушке, сожитель которой находился неподалеку и вместе с приятелями вывел наглеца наружу, где избил», — говорится в пресс-релизе.

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Пострадавший вернулся к друзьям, среди которых был и Власко, и попросил разобраться с обидчиками. При этом он не уточнил, что к возникновению конфликта привело его некорректное поведение. Последовавшая встреча вылилась в драку со смертельным исходом.

«Власко начал беседовать с обидчиком друга, но в этот момент на него напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй — удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего. В результате их действий Власко скончался», — сообщили в СК.

Власко был убит 29 июля. Дело удалось раскрыть благодаря видеозаписи, сделанной одним из участников конфликта.

Власко родился 14 марта 1997 года. В 2015-м и 2016-м он становился победителем юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.