Мамиашвили прокомментировал убийство 20-летнего борца на Байкале

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал убийство двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Юрий Власко погиб, светлая память ему. В голове не укладывается это. Страшная трагедия. Юра — душа компании, совершенно лишен какой бы то ни было агрессии. Мальчик был удивительный! У Власко были колоссальные перспективы, мы возлагали на него серьезные надежды. Спортивная борьба была огромной частью его жизни», — заявил Мамиашвили.

Ранее 29 июля сообщалось, что Власко был убит в селе Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия. Его тело было найдено на берегу озера Байкал с колото-резаными ранами головы и шеи. Следователи ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Власко родился 14 марта 1997 года. В 2015-м и 2016-м борец становился победителем юниорского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 96 килограммов.

