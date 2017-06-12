Мамиашвили пригрозил перенести ЧР по вольной борьбе на Северный полюс

Чемпионат России по вольной борьбе будет проходить на Северном полюсе, если болельщики не поймут, как нужно вести себя на таких турнирах. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мы знаем, сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру. Сегодня День России! Если такое поведение — это единственный вариант решать вопросы, значит, мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе», — заявил Мамиашвили.

Он также извинился за поведение зрителей и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.

Ранее в понедельник, 12 июня, схватки чемпионата России в Назрани (Ингушетия) были на время приостановлены из-за того, что болельщики выбежали на ковер, так как были несогласны с решениями судей. Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

