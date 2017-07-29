Раскрыты обстоятельства убийства 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе

20-летний чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрий Власко был убит в ходе массовой драки. Об этом сообщает arigus.tv.

По словам очевидцев, после произошедшего друзья погибшего пытались оказать ему помощь, однако спасти его не сумели.

«Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба не подошла. Несмотря на то, что все произошло недалеко от их здания. В конце концов, спустя 20 минут друзья сами загрузили его в какую-то машину», — приводит источник слова свидетелей.

Также отмечается, что полиция занимается поисками подозреваемых.

О смерти Власко стало известно в субботу, 29 июля. Тело борца было найдено на берегу озера Байкал с колото-резаными ранами головы и шеи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (статья 105 УК РФ).

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что у «Власко были колоссальные перспективы» и на него возлагались серьезные надежды.