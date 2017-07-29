СК возбудил дело об убийстве борца на Байкале

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудил уголовное дело об убийстве 20-летнего борца вольного стиля Юрия Власко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Дмитрия Столярова.

«Сегодня утром на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи», — рассказал Столяров, отметив, что точные данные о личности погибшего уточняются.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).

Информация об убийстве Власко появилась ранее в субботу, 29 июля. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что у «Власко были колоссальные перспективы» и на него возлагались серьезные надежды.

Власко родился 14 марта 1997 года. В 2015 и 2016 годах борец становился победителем юниорского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 96 килограммов.