В ночном клубе Великого Устюга застрелили бойца MMA

Боец смешанного стиля Денис Раздрогов был убит в одном из ночных клубов Великого Устюга. Об этом сообщает gorodche.ru.

По словам очевидцев, 19-летний спортсмен вступился за администратора, который не хотел пускать в заведение трех агрессивно настроенных мужчин: Сергея Попова, Алексея Бучнева и Алексея Глазачева. После ссоры оппоненты Раздрогова удалились, но вскоре вернулись с оружием. 31-летний Попов из ружья выстрелил в спортсмена, тот получил огнестрельное ранение в ногу и умер от потери крови.

Полиция по горячим следам задержала Попова, Бучнева и Глазачева. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Все трое имеют судимости.

Раздрогов — четырехкратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратный призер России по армейскому рукопашному бою и победитель первенства Архангельской области по ММА.