Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку

Хоккеисты команд «Куньлунь РС Юниор» (Китай) и «Тайфун» (Приморский край) устроили массовую драку в матче молодежной лиги (МХЛ). Видео было опубликовано на YouTube-канале турнира.

Конфликтная ситуация возникла на 59-й минуте встречи, когда игрок «Тайфуна» Никита Кочергин ударил соперника коленом. После этого хоккеисты разбились по парам и начали драться. Всего в потасовке приняли участие десять человек. Арбитрам встречи в почти течение минуты не удавалось разнять спортсменов. По итогам драки судьи вынесли хоккеистам в общей сложности 252 минуты штрафа.

Сам матч завершился в пользу россиян со счетом 4:0.