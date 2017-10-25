Хоккеист отправил соперника в нокдаун приемом из ММА

Видео: shayne pasquino / YouTube

Защитник «Анахайм Дакс» Кевин Биекса подрался с игроком «Филадельфии Флайерс» Радко Гудасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале shayne pasquino.

Биекса отправил соперника в нокдаун «ударом Супермена» (superman punch) — приемом, который используют бойцы смешанного стиля. Гудас упал на лед, судьи разняли спортсменов. Оба заработали пятиминутные удаления.

Встреча, состоявшаяся в ночь на 25 октября, завершилась победой «Анахайма» со счетом 6:2. Помимо участия в драке, Биекса отметился результативной передачей.