Главный тренер клуба НХЛ назвал пассажиром российского хоккеиста команды

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар раскритиковал хоккеиста своей команды Наиля Якупова после поражения от «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает The Denver Post.

В ходе встречи Якупов получил чуть больше восьми минут игрового времени и не выходил на лед в третьем периоде. «Сегодня у нас было несколько "пассажиров", которые бросили играть. В их числе Якупов. Мы не оказывали достаточного сопротивления в защите. Эти моменты стоили нам победы», — заявил Беднар.

По словам главного тренера, команда действительно хотела победить в домашнем матче перед болельщиками. Однако несколько неверных решений помешали клубу сделать это. Встреча завершилась поражением «Эвеланш» со счетом 3:4.

После восьми игр регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занимает восьмое место с 8 очками в таблице Восточной конференции. Клуб одержал четыре победы и четыре раза проиграл. Лидирует «Сент-Луис» с 12 очками.

12 октября в матче НХЛ защитник «Колорадо» Никита Задоров подрался с хоккеистом «Бостон Брюинс» Адамом Маккуэйдом. Российский спортсмен вступился за своего одноклубника. После инцидента оба драчуна были удалены на пять минут.