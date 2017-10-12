Российский хоккеист вступился за партнера и устроил драку

Видео: dafoomie / YouTube

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров подрался с хоккеистом «Бостон Брюинс» Адамом Маккуэйдом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео инцидента появилось на YouTube-канале dafoomie.

Маккуэйд грубо сыграл против партнера Задорова. 22-летний россиянин решил вступиться за одноклубника и повалил канадца на лед. Хоккеисты обменялись ударами, после чего оба были удалены на пять минут.

Матч завершился победой «Колорадо» со счетом 6:3. Клуб занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе шесть очков. «Бостон» с двумя очками находится на 13-й строчке на Востоке.