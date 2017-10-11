Трамп дал характеристику Малкину

Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина крепким парнем и сравнил с баскетболистом. Слова главы государства приводит Sportsnet.

Это произошло на встрече победителей Кубка Стэнли с Трампом в белом доме во вторник, 10 октября. «Кросби — не единственная звезда команды. Есть еще Евгений Малкин. 72 очка, 33 гола, 39 передач. А ты похож на баскетболиста! Такой огромный. Крепкий парень, жесткий, сильный», — сказал Трамп и назвал Евджения (так он произнес имя Малкина, — прим. «Ленты.ру») второй головой двуглавого монстра Кросби-Малкин.

Рост Малкина составляет 190 сантиметров, рост Трампа — 188.

5 октября Малкин оправдал визит в Белый дом желанием получить удовольствие.

«Питтсбург» стал чемпионом НХЛ второй год подряд. По традиции, президент США устраивает в Белом доме ежегодные торжественные приемы для команд, побеждающих в главных спортивных лигах страны.