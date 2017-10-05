Малкин оправдал визит в Белый дом желанием получить удовольствие

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин объяснил, почему не возражает против визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Нас пригласили в Белый дом. Этой традиции уже много лет. Вся команда, включая меня, согласилась на эту поездку. И я не вижу тут ничего криминального. Мы просто хотим получить удовольствие», — заявил Малкин.

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Россиянин отметил, что это не более чем обычное официальное мероприятие. «Я уже был на таком три раза. Все случится за полчаса. Президент приходит, поздравляет и уходит по своим делам. А мы идем в автобус и уезжаем», — добавил он.

«Питтсбург» стал чемпионом НХЛ второй год подряд. По традиции, президент США устраивает в Белом доме ежегодные торжественные приемы для команд, побеждающих в главных спортивных лигах страны.

23 сентября Трамп отозвал приглашение в Белый дом для чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» из-за публичных сомнений в целесообразности визита, выраженных игроком команды Стефеном Карри. Это решение породило новую волну критики в адрес президента США.