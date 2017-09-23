Трамп отказался принимать чемпионов НБА в Белом доме из-за критики в свой адрес

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение в Белый дом для клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс», которое он отправил команде после победы в минувшем чемпионате. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для команды-победителя, но Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отменяется», — написал Трамп.

Ряд игроков «Голден Стэйт», в том числе разыгрывающий Стефен Карри, выражали сомнения в целесообразности посещения Белого дома, пока президентом США является Дональд Трамп. Многие баскетболисты НБА открыто поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки и выступали против Трампа в своих соцсетях.

В финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» победил «Кливленд Кавальерс» со счетом 4-1. «Уорриорс» становились чемпионами в сезоне-2014/15 и посещали Белый дом по приглашению Барака Обамы.