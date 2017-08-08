Двукратный чемпион НБА сыграл против многоруких корейцев и гигантских кукол

Видео: MBCentertainment / YouTube

Двукратный победитель чемпионата НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри вместе со своим братом Сетом, выступающим за «Даллас Маверикс», принял участие в телешоу Infinite Challenge, выходящем на южнокорейском канале MBC. Видеозапизь передачи размещена в YouTube-аккаунте MBC.

В рамках программы профессиональные баскетболисты провели матч против местных комиков, актеров и бывших спортсменов. Чтобы одержать победу над американцами, корейцы выставили у своего кольца гигантских надувных кукол, блокирующих броски. Также соперники братьев Карри надели рюкзаки, которые трансформировались в устройства с множеством рук за спиной для прерывания пасов. Кроме того, кольцо, которое обороняли баскетболисты из НБА, было гораздо больше, чем то, что защищали корейские игроки.

Несмотря на все уловки местной команды, американцы в итоге одержали победу.