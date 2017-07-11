Бывший баскетболист ЦСКА Теодосич продолжит карьеру в НБА

Бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте калифорнийцев.

«Прежде всего, спасибо всем поклонникам за интерес, особенно из Сербии. Как и хотел, я сделал шаг в моей карьере в НБА. Я заключил соглашение с "Клипперс", хотя было еще несколько заинтересованных клубов. Я выбрал "Клипперс", потому что, я думаю, так будет лучше для меня», — написал Теодосич на своей странице в Instagram.

7 июля ESPN сообщил, что 30-летний баскетболист заключил с новым клубом двухлетний контракт, по которому заработает 12,3 миллиона долларов. К нему проявляли интерес и другие команды НБА, в числе которых «Чикаго Буллс» и «Миннесота Тимбервулвс», но Теодосич принял решение продолжить карьеру в Калифорнии.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. Вместе с армейцами защитник становился чемпионом Евролиги и шестикартным обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ. Его дважды признавали MVP плей-офф Лиги ВТБ (2014, 2016), выбирали в первую (2014/15, 2015/16) и вторую символические пятерки Евролиги (2011/12, 2012/13, 2016/17).