Баскетболист Мозгов перешел из «Лос-Анджелес Лейкерс» в клуб Прохорова

Российский центровой Тимофей Мозгов перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс». Об этом сообщается на сайте команды из Калифорнии.

Согласно договору между клубами, «Лейкерс» предоставили «Нетс» Мозгова и разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла в обмен на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на драфте новичков.

В регулярном чемпионате прошлого сезона команда из Калифорнии заняла 14-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф. «Бруклин» на Востоке финишировал на последней, 15-й строчке.

Мозгов подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс» летом 2016 года. Согласно трудовому договору, российский баскетболист должен был заработать 64 миллиона долларов.

Контрольным пакетом акций «Бруклина» владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров.