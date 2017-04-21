Прохоров решил продать половину акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров выставил на продажу 49 процентов акций принадлежащего ему клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам предпринимателя, покупатель пока не найден. В декабре 2016 года стало известно, что Прохоров ищет инвестора, который вложит деньги в команду, но не сможет напрямую участвовать в управлении «Бруклином».

Бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций «Нетс» в 2009 году. В 2015-м он завершил сделку по покупке всех акций «Нетс». Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, домашнего стадиона клуба — «Барклайс-центра» — в 825 миллионов.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной турнирной таблице Восточной и Западной конференций НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.