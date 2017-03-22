В клубе НБА «Бруклин Нетс» пожелали провести матч с ЦСКА

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Шон Маркс заявил, что команда желает провести товарищеский матч с российским коллективом. Его слова приводит ТАСС.

«Мы бы, конечно, хотели сыграть выставочный матч против одного из российских клубов. Например, против ЦСКА. Но здесь не все зависит от нас — это решение должна принять лига. Но я уверен, что однажды мы сыграем в России», — рассказал Маркс.

В 2013 году ЦСКА провел по одному матчу с клубами НБА «Миннесота Тимбервулвс» и «Сан-Антонио Сперс». Первая встреча завершилась победой московского клуба в овертайме со счетом 108:106, вторая — поражением 93:95.

С 2009 года «Бруклин Нетс» принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.