Шакил О’Нил поддержал слова бывшего одноклубника о плоской Земле

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Шакил О’Нил заявил, что Земля, по его мнению, плоская. Об этом он сказал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm.

По словам спортсмена, на такие мысли его навели частые поездки с побережья на побережье США. «Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов, не осязаю гравитацию и прочую чепуху. Вы видели все эти здания вне Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская», — подчеркнул он.

Как сообщает телеканал CBS , спортсмен решил высказать свое мнение по этой теме после того, как недавно аналогичную точку зрения на форму нашей планеты озвучил игрок «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингю Он также усомнился, что Земля — эллипсоид. Позднее, Ирвинг сказал, что просто пошутил и не думал, что его слова воспримут всерьез.

Шакил О'Нил начал карьеру в НБА в 1992-м, играл за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Дважды становился чемпионом ассоциации: трижды, выступая за «Лейкерс»,, и еще один раз — за «Хит». В составе сборной США становился победителем чемпионата мира-1994 и Олимпиады-1996.

Летом 2011-го 39-летний центровой объявил о завершении карьеры.