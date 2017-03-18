Аноним прислал игроку НБА картофелину с пожеланиями скорейшего выздоровления

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрант получил от неизвестного картофелину с пожеланиями скорейшего выздоровления. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

«Желаю тебе скорейшего восстановления, Кей Ди. Надеюсь, эта дурацкая картофелина ослабит боль», — гласит надпись.

«Процедуры и вдохновляющая картофелина. Спасибо тебе, кто бы ты ни был», — написал баскетболист.

28-летний Дюрант получил травму колена в начале марта. Точные сроки его восстановления неизвестны, по информации американских СМИ, его возвращение может состояться через несколько месяцев.

Дюрант присоединился к «Голден Стэйт» летом 2016 года. В нынешнем сезоне форвард провел 59 матчей регулярного чемпионата НБА и набирал по 25,3 очка за игру. В 2014 году он выиграл звание самого ценного игрока (MVP) лиги.