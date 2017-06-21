СМИ назвали новый клуб баскетболиста Мозгова

Российский центровой Тимофей Мозгов перейдет из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в другой клуб лиги — «Бруклин Нетс». Об этом сообщает ESPN.
«Лейкерс» обменяет россиянина и разыгрывающего Д’Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017. Отмечается, что им может стать кто-то из пары разыгрывающих — Лонзо Болл или ДеАарон Фокс.
7 февраля Мозгов был переведен в резерв «Лейкерс». Тренер команды Люк Уолтон выразил недовольство формой россиянина и решил сделать ставку на молодых баскетболистов.
Мозгов подписал контракт с «Лейкерс» летом 2016 года. Соглашение рассчитано на четыре года, В течение этого времени российский баскетболист должен заработать 64 миллиона долларов.