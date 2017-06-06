«Серхио Рамос — та еще мразота»

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, со спортом очень дружен. Бывший баскетболист и нынешний поклонник этой и других игр с мячом поделился мнением о прошедшем финале Лиги чемпионов, рассказал о конфликте с украинским футболистом Романом Зозулей и о многом другом.

«Лента.ру»: Как вам финал Лиги чемпионов?

L'One: Очень жалко Буффона и «Ювентус», но итоговый результат скорее закономерный. Продолжая тему финала Лиги чемпионов, не могу не добавить: Серхио Рамос — еще та мразота. Вообще, я не болею ни за ту, ни за другую команду. Я — поклонник «Ливерпуля» и «Локомотива». В Испании симпатизирую «Барселоне», так что в финале выбрал меньшее из зол. К тому же я с огромным уважением отношусь к Буффону.

В детстве вы занимались баскетболом. Насколько близки вы были к тому, чтобы стать профи?

Очень близок! За мной следили скауты санкт-петербургского «Спартака», казанского «Уникса», я был капитаном команды Республики Саха, свое будущее видел только в баскетболе, но травма колена перечернула эти планы. Я сейчас шучу, что если на год забыть о рэпе и полностью посвятить себя баскетболу, то я бы, наверное, не испортил картины в каком-нибудь российском клубе.

Если бы не травма и вы снова могли выбрать, сделали бы ставку на баскетбол или рэп?

Трудно сказать, но думаю, что все равно выбрал бы музыку. С ней связаны все мое детство и молодость. Без нее я просто никуда.

Серхио Рамос Фото: Miguel Vidal / Reuters

Вы говорили, что ведете здоровый образ жизни, но иногда нарушаете режим. Что это значит?

Для меня здоровый образ жизни — это состояние души, потому что я со спортом связан с самых ранних лет. Занимаюсь перманентно и футболом, и баскетболом, и бегом. Я раньше бегал во всех городах, куда приезжал, выходил на утренние пробежки. Но я не из тех ортодоксальных ЗОЖников, которые шпыняют людей за то, что те могут выпить или выкурить сигарету. В моей жизни это все тоже присутствует. Это нехорошо, но это факт.

Вы как лицо проекта KFC battle питаетесь в этом ресторане?

Да, конечно! Свой баскет я дегустировал не раз.

Как в вашей жизни сейчас присутствует баскетбол?

Играю два раза в неделю. Поддерживаю «Локомотив-Кубань», поскольку это команда-побратим московского ФК «Локомотив», за который я болею в футболе. В НБА я с давних пор фанат «Лос-Анджелес Лейкерс», а в финале текущего розыгрыша я на стороне Кайри Ирвинга и «Кливленда».

Вы приняли участие в матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Как это было?

Собрались крутые дядьки, которых раньше я мог видеть только по телевизору, и сыграли в баскетбол! Это было весело, что самое важное для таких матчей. Спортивная составляющая ушла на второй план. Зрители хотели видеть шоу. Спортсмены в возрасте или такие непрофессионалы, как я, только и способны показывать шоу, без особого спортивного противостояния.

Кто вас пригласил туда?

Мое имя уже ассоциируется с баскетболом, что очень приятно. Мы дружим с руководством Единой лиги ВТБ, я периодически посещаю тренировки баскетбольного клуба Андрея Кириленко. Как-то совместными усилиями получилось так, что я сыграл в матче всех звезд! Я всегда только за, если благодаря мне аудитория баскетбола расширяется. Было бы приятно, если бы кто-то пришел на матч всех звезд в том числе и из-за меня.

Кто ваш любимый баскетболист?

Коби Брайант. Потому что Майкл Джордан — это не человек, на мой взгляд. Аллен Айверсон — крутейший парень со двора, а Коби сделал себя сам через пот и кровь.

А Шакил О'Нил?

Он тоже с другой планеты. Но у него другая весовая категория, я как-то никогда не соотносил себя с ним, хотя мы знакомы. Эта встреча произошла после матча всех звезд НБА.

Как вы попали на корпоратив ФК «Локомотив»?

Все очень просто: у меня много песен о спорте, я — болельщик «Локо». Они завоевали бронзовые медали и пригласили меня выступить. Грех было отказываться от возможности провести время с друзьями. Таким же образом я оказался и на корпоративе хоккейного СКА. Я вообще частенько бываю на закрытых мероприятиях спортсменов. У нас много общего: я — бывший спортсмен, и они, наверное, чувствуют это в песнях.

Как вы восприняли победу «Спартака» в чемпионате России по футболу?

Я скорее рад, потому что чемпионство «Спартака» хорошо для всей нашей страны — и для информационного пространства, и для популярности футбола. Тут кругом одни плюсы, есть только один минус — моя команда не стала чемпионом. Такое бывает, «Спартак» тоже давно не побеждал в премьер-лиге, но сейчас их время пришло.

Роман Зозуля (справа) Фото: Александр Яловой / «Коммерсантъ»

Как организовалось ваше интервью с Юрием Дудем?

Мы с Юрой хорошие знакомые. Он мне сказал, что запускает проект, и в первые три выпуска хочет позвать меня, Шнура и Басту.

В 2016 году у вас случился конфликт с украинским футболистом Романом Зозулей. Что произошло?

У меня был тур по Украине, я выступил в нескольких городах, в Харькове, Днепропетровске, где-то еще. Все те концерты прошли прекрасно. Уже в Киеве я узнал о том, что у футболиста Романа Зозули есть недовольство в мой адрес. Перед концертом в Киеве меня предупредили, что кто-то собирается сорвать мое выступление, но все было замечательно. Я с теплотой вспоминаю о том вечере, городе, людях. После концерта мы уезжали окольными путями, потому что меня кто-то подстерегал... В общем, написал неумный человек Зозуля этот глупый пост на своей личной странице в Facebook, так делают очень многие, на всех обижаться невозможно. Но пост Зозули вызвал большой общественный резонанс, и его дружбан, депутат Парасюк на день рождения подарил Роману указ о закрытии мне въезда на Украину на три года. Время все расставит на свои места, три года пройдет, и я вернусь. Я ничего не боюсь, меня на Украине ждут, у меня там много друзей и коллег, которые меня поддерживают в сложившейся ситуации.

Что скажете своим украинским слушателям?

Я очень сильно хочу, чтобы все наконец прекратилось и мы могли дальше общаться, дружить, как было всегда. Я прошел через подобное, когда был конфликт в Грузии. Понимаю, какие трудности испытывает и та, и другая сторона. Очень хочу, чтобы все нормализовалось и мы снова ездили друг к другу в гости. Сильно скучаю по Киеву, по Украине и по концертам в этой стране. Дело абсолютно не в деньгах, как кто-то может подумать. Много я там никогда не зарабатывал и не заработаю.

Что вам нужно сделать, чтобы собирать 80 тысяч в «Лужниках», как это делал Виктор Цой?

Закрыть радиостанции и интернет! Сейчас информации слишком много, артистов бесчисленное количество. Тогда всего этого было меньше, люди и группы становились культовыми немного другими способами.