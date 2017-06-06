Спорт
 
Последние новости
Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях
Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Популярные новости
Обратившимся к Путину жителям вагон-городка из ХМАО отказали в расселении
Путин опроверг существование приписываемых ему богатств
СМИ узнали о новой столице ИГ
Агентство сообщило о захвате российской яхты судном КНДР
Зубков снова стал акционером «Газпрома»
Путин обвинил США во вмешательстве в российские выборы
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет

«Серхио Рамос — та еще мразота»

Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»

Перейти в «Мою Ленту»
L'One
L'One
Фото: @l_one_mars

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, со спортом очень дружен. Бывший баскетболист и нынешний поклонник этой и других игр с мячом поделился мнением о прошедшем финале Лиги чемпионов, рассказал о конфликте с украинским футболистом Романом Зозулей и о многом другом.

«Лента.ру»: Как вам финал Лиги чемпионов?

L'One: Очень жалко Буффона и «Ювентус», но итоговый результат скорее закономерный. Продолжая тему финала Лиги чемпионов, не могу не добавить: Серхио Рамос — еще та мразота. Вообще, я не болею ни за ту, ни за другую команду. Я — поклонник «Ливерпуля» и «Локомотива». В Испании симпатизирую «Барселоне», так что в финале выбрал меньшее из зол. К тому же я с огромным уважением отношусь к Буффону.

В детстве вы занимались баскетболом. Насколько близки вы были к тому, чтобы стать профи?

Очень близок! За мной следили скауты санкт-петербургского «Спартака», казанского «Уникса», я был капитаном команды Республики Саха, свое будущее видел только в баскетболе, но травма колена перечернула эти планы. Я сейчас шучу, что если на год забыть о рэпе и полностью посвятить себя баскетболу, то я бы, наверное, не испортил картины в каком-нибудь российском клубе.

Если бы не травма и вы снова могли выбрать, сделали бы ставку на баскетбол или рэп?

Трудно сказать, но думаю, что все равно выбрал бы музыку. С ней связаны все мое детство и молодость. Без нее я просто никуда.

Вы говорили, что ведете здоровый образ жизни, но иногда нарушаете режим. Что это значит?

Для меня здоровый образ жизни — это состояние души, потому что я со спортом связан с самых ранних лет. Занимаюсь перманентно и футболом, и баскетболом, и бегом. Я раньше бегал во всех городах, куда приезжал, выходил на утренние пробежки. Но я не из тех ортодоксальных ЗОЖников, которые шпыняют людей за то, что те могут выпить или выкурить сигарету. В моей жизни это все тоже присутствует. Это нехорошо, но это факт.

Вы как лицо проекта KFC battle питаетесь в этом ресторане?

Да, конечно! Свой баскет я дегустировал не раз.

Как в вашей жизни сейчас присутствует баскетбол?

Играю два раза в неделю. Поддерживаю «Локомотив-Кубань», поскольку это команда-побратим московского ФК «Локомотив», за который я болею в футболе. В НБА я с давних пор фанат «Лос-Анджелес Лейкерс», а в финале текущего розыгрыша я на стороне Кайри Ирвинга и «Кливленда».

Вы приняли участие в матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Как это было?

Собрались крутые дядьки, которых раньше я мог видеть только по телевизору, и сыграли в баскетбол! Это было весело, что самое важное для таких матчей. Спортивная составляющая ушла на второй план. Зрители хотели видеть шоу. Спортсмены в возрасте или такие непрофессионалы, как я, только и способны показывать шоу, без особого спортивного противостояния.

Кто вас пригласил туда?

Мое имя уже ассоциируется с баскетболом, что очень приятно. Мы дружим с руководством Единой лиги ВТБ, я периодически посещаю тренировки баскетбольного клуба Андрея Кириленко. Как-то совместными усилиями получилось так, что я сыграл в матче всех звезд! Я всегда только за, если благодаря мне аудитория баскетбола расширяется. Было бы приятно, если бы кто-то пришел на матч всех звезд в том числе и из-за меня.

Кто ваш любимый баскетболист?

Коби Брайант. Потому что Майкл Джордан — это не человек, на мой взгляд. Аллен Айверсон — крутейший парень со двора, а Коби сделал себя сам через пот и кровь.

А Шакил О'Нил?

Он тоже с другой планеты. Но у него другая весовая категория, я как-то никогда не соотносил себя с ним, хотя мы знакомы. Эта встреча произошла после матча всех звезд НБА.

Как вы попали на корпоратив ФК «Локомотив»?

Все очень просто: у меня много песен о спорте, я — болельщик «Локо». Они завоевали бронзовые медали и пригласили меня выступить. Грех было отказываться от возможности провести время с друзьями. Таким же образом я оказался и на корпоративе хоккейного СКА. Я вообще частенько бываю на закрытых мероприятиях спортсменов. У нас много общего: я — бывший спортсмен, и они, наверное, чувствуют это в песнях.

Как вы восприняли победу «Спартака» в чемпионате России по футболу?

Я скорее рад, потому что чемпионство «Спартака» хорошо для всей нашей страны — и для информационного пространства, и для популярности футбола. Тут кругом одни плюсы, есть только один минус — моя команда не стала чемпионом. Такое бывает, «Спартак» тоже давно не побеждал в премьер-лиге, но сейчас их время пришло.

Как организовалось ваше интервью с Юрием Дудем?

Мы с Юрой хорошие знакомые. Он мне сказал, что запускает проект, и в первые три выпуска хочет позвать меня, Шнура и Басту.

В 2016 году у вас случился конфликт с украинским футболистом Романом Зозулей. Что произошло?

У меня был тур по Украине, я выступил в нескольких городах, в Харькове, Днепропетровске, где-то еще. Все те концерты прошли прекрасно. Уже в Киеве я узнал о том, что у футболиста Романа Зозули есть недовольство в мой адрес. Перед концертом в Киеве меня предупредили, что кто-то собирается сорвать мое выступление, но все было замечательно. Я с теплотой вспоминаю о том вечере, городе, людях. После концерта мы уезжали окольными путями, потому что меня кто-то подстерегал... В общем, написал неумный человек Зозуля этот глупый пост на своей личной странице в Facebook, так делают очень многие, на всех обижаться невозможно. Но пост Зозули вызвал большой общественный резонанс, и его дружбан, депутат Парасюк на день рождения подарил Роману указ о закрытии мне въезда на Украину на три года. Время все расставит на свои места, три года пройдет, и я вернусь. Я ничего не боюсь, меня на Украине ждут, у меня там много друзей и коллег, которые меня поддерживают в сложившейся ситуации.

Что скажете своим украинским слушателям?

Я очень сильно хочу, чтобы все наконец прекратилось и мы могли дальше общаться, дружить, как было всегда. Я прошел через подобное, когда был конфликт в Грузии. Понимаю, какие трудности испытывает и та, и другая сторона. Очень хочу, чтобы все нормализовалось и мы снова ездили друг к другу в гости. Сильно скучаю по Киеву, по Украине и по концертам в этой стране. Дело абсолютно не в деньгах, как кто-то может подумать. Много я там никогда не зарабатывал и не заработаю.

Что вам нужно сделать, чтобы собирать 80 тысяч в «Лужниках», как это делал Виктор Цой?

Закрыть радиостанции и интернет! Сейчас информации слишком много, артистов бесчисленное количество. Тогда всего этого было меньше, люди и группы становились культовыми немного другими способами.

Беседовал Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт11:0710 июня

«Сейсмологи попросили Слуцкого не раскачивать город»

Как соцсети отреагировали на первого российского тренера в Англии
10:26Сегодня

Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом

09:38Сегодня

Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов

07:03Сегодня

Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США

Спорт16:1615 июня

Мексиканский прилив

Сможет ли самый опытный участник Кубка конфедераций доставить проблемы России
00:34Сегодня

Двукратный чемпион мира Фернандес назвал Плющенко лучшим фигуристом в истории

23:2215 июня

Карякин проиграл Карлсену на супертурнире в Норвегии

20:5715 июня

Сталлоне назвал Макгрегора настоящим Рокки

Спорт14:3514 июня

Атлантический циклон

Почему соперник сборной России команда Португалии — это не только Криштиану
21:4515 июня

Чемпиона мира по боксу арестовали за марихуану

20:0315 июня

Боец Харитонов нокаутировал соперника на 35-й секунде поединка

01:0813 июня

Промоутеры Мэйуэзера арендовали арену в Лас-Вегасе

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Как избавить улицы российских городов от бродячих животных без массовой бойни
Анна Федорова: Прямо в будущее
О новом образе Владимира Путина
Президент России рассказал Стоуну о своем отношении к Сталину
Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархией в России
Прокуроры и следователи проверят жалобу Путину матери-одиночки из Забайкалья
На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
СМИ узнали о планах США увеличить контингент в Афганистане
Противники Трампа предложили ему на день рождения «билет» в Россию
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Депутат Рады предрек Турчинову тюрьму за «потерю» Крыма
В сети показали высланных из Астаны в степь на время «Экспо-2017» бомжей
Украинская девушка-снайпер спела о «шоколадной попе» под видеоряд с Порошенко
Украинский мэр пожаловался на нежелание жителей Донбасса служить в ВСУ
В Киеве одну из станций метро сделают «путем отхода» для участников гей-парада
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции
Возобновился импорт винограда и клубники из Турции
Плохая погода помешает ЦБ резко снизить ставку
Назван размер средней зарплаты на Украине
Медведев оценил долю ненефтяных доходов России
Путин прокомментировал перспективы повышения пенсионного возраста
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
В Минэнерго допустили возможность отбора Украиной российского газа в счет штрафа
Зубков снова стал акционером «Газпрома»
АППБУТ выразила протест на решение суда по делу против блогера Неверова
Итальянская Eni задумалась о возможности стать акционером «Турецкого потока»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
СК решил разобраться в деле о ДТП в Балашихе с «пьяным» мальчиком
Медики отчитались о причине смерти организатора убийства Политковской
Минобороны России отреагировало на размещение США в Сирии систем залпового огня
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Раскрыта главная особенность iPhone 8
В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров
Сценарист двух частей Mass Effect поработает над новой игрой Bioware
Раскрыта главная опасность употребления жареного картофеля
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов
Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США
Карякин проиграл Карлсену на супертурнире в Норвегии
Сталлоне назвал Макгрегора настоящим Рокки
Боец Харитонов нокаутировал соперника на 35-й секунде поединка
Все материалы
Культура
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм
Директором музея «Исаакиевский собор» назначили Мудрова
Исполнитель роли Николая II в «Матильде» объяснил свою репутацию порноактера
В Третьяковке покажут высокомолекулярную версию «Явления Христа народу»
Все материалы
Интернет и СМИ
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет
Skittles «отдала» радугу геям
Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее
Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах
Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала
Mini объединил несколько дизайнеров для коллекции одежды
Дизайнеры Dolce & Gabbana призвали клиентов не покупать у них ничего
Кристен Стюарт научит женщин краситься
Фотограф Марио Тестино стал кавалером ордена Почетного легиона
Все материалы
Путешествия
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Число российских туристов в Германии выросло почти на четверть
Каждый пятый россиянин откажется от летнего отдыха
В «Артеке» настроились на прием рекордного числа детей
Поток туристов из России в Израиль резко вырос в мае
В работе аэропорта Кольцово возникли сбои после ЧП с лайнером на взлетной полосе
Все материалы
Из жизни
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
В китайском заповеднике собака стала кормилицей для четырех тигрят
Принц Гарри пришел на продуктовый рынок в Лондоне
Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа
Все материалы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
2000 «лошадей» и гонки по дюнам
Посмотрите, как огромные внедорожники карабкаются по песку и взрываются
Кларксон предложил «одноногому» Хаммонду ухаживать за офисом
В США скрестили Jeep Wrangler с «Супрой»
Audi затроллила «Теслу» с помощью билборда
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы