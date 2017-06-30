Игрок НБА назвал свой номер телефона и предложил критикам поговорить лично

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвс» Джимми Батлер публично назвал свой номер телефона и предложил критикам поговорить лично. Об этом сообщает ESPN.

«Кто-то должен принять это на себя. И я буду этим человеком. Я считаю, что это нормально. Позвонить может любой болельщик. Мой телефон лежит в заднем кармане. Если кто-то хочет что либо сказать, то делайте этой. Мой номер 773 899 6071», — заявил Батлер.

taking all calls 😂😂 and y'all thought it was a game! A post shared by Jimmy Butler (@jimmybutler) on Jun 29, 2017 at 1:13pm PDT

Источник отмечает, что баскетболист продиктовал комбинацию цифр для телефона, который он не использует постоянно.

Батлер перешл в «Миннесоту» 23 июня. С 2011 по 2017 год он выступал в составе «Чикаго Буллс». Игрок дважды принимал участие в Матче всех звезд НБА, а в 2016 году выиграл Олимпийские игры в составе сборной США.

«Миннесота» в сезоне-2016/2017 заняла 13-место в Западной конференции и не попала в плей-офф. «Чикаго» стал восьмым в Восточной конференции, однако в первом раунде плей-офф уступил «Бостон Селтикс» с общим счетом 2-4.