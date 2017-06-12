Болельщик купил два билета на финал НБА за 90 тысяч долларов

Болельщик купил два билета на пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стейт Уорриорс» (Окленд, штат Калифорния) и «Кливленд Кавальерс» за 90 тысяч долларов (по 45 тысяч за каждый). Об этом сообщает ESPN.

Фанат, имя которого не сообщается, приобрел билеты на места около площадки. Еще один болельщик заплатил 82 тысячи долларов за два билета на этот же матч.

В 2016 году поклонник баскетбола заплатил за право посетить седьмой матч финальной серии между «Голден Стейтом» и «Кливлендом» 99 тысяч долларов. Тогда победителем стали «Кавальерс».

На данный момент счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу «Уорриорс». В случае победы в пятом матче, который состоится в ночь на вторник, 13 июня, команда сможет обеспечить себе победу в турнире.