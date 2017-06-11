Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные 190 тысяч долларов на аукционе

Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпийских играх 1984 года, были проданы на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.

На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф. Кроссовки были проданы по рекордно высокой цене.

Предыдущий рекорд принадлежал кроссовкам Джордана, в которых он выступал в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1997 году. Они были проданы за 104 тысячи долларов в 2013 году.

Во время игровой карьеры Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллс» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992. В настоящее время является владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс».