Выигравшие НБА баскетболисты «Голден Стэйт» отказались от встречи с Трампом

Игроки команды «Голден Стэйт Уорриорс», победившие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отказались от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил американский журналист Шон Кинг в Twitter.

Решение не идти на традиционный прием в Белый дом было принято баскетболистами «Уорриорс» единогласно. О причинах такого решения не сообщается.

В ночь на вторник, 13 июня, «Голден Стэйт Уорриорс» в пятом матче финальной серии плей-офф обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 129:120 и стал пятикратным чемпионом НБА.

Ранее калифорнийская команда становилась чемпионом в 1947, 1956, 1975 и 2015 годах. «Уорриорс» сравнялись с «Сан-Антонио Сперс» по количеству титулов и вышли на четвертое место в НБА по этому показателю. Больше только у «Чикаго Буллс» (6), «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Бостон Селтикс» (17).