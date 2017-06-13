«Голден Стэйт» стал пятикратным чемпионом НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» в пятом матче финальной серии плей-офф обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 129:120 и завоевал чемпионский титул. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Голден Стэйт». «Кливленд» не сумел защитить титул, в решающей серии прошлого сезона встречались эти же команды.

Самым ценным игроком финала был признан форвард «Уорриорс» Кевин Дюрант. В каждом из пяти матчей серии он набирал не менее 30 очков, в пятой встрече он записал на свой счет 39 очков. Он впервые в карьере стал чемпионом НБА.

«Голден Стэйт» выиграл титул пятый раз в истории. Ранее калифорнийская команда становилась чемпионом в 1947, 1956, 1975 и 2015 годах. «Уорриорс» сравнялись с «Сан-Антонио Сперс» по количеству титулов и вышли на четвертое место в НБА по этому показателю. Больше только у «Чикаго Буллс» (6), «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Бостон Селтикс» (17).