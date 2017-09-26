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Уберите этого сукиного сына с поля

За что звезды американского спорта ополчились на Трампа

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Фото: Alex Pantling / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу достается не только от рядовых представителей электората  — на главу государства с самого его избрания ополчились и ведущие спортсмены главных профессиональных лиг страны. О причинах конфликта между Трампом и американскими атлетами — в материале «Ленты.ру».

«Я не уважаю того, кто сейчас занимает пост президента»

Трамп известен непосредственностью взглядов и тем, что любит делиться ими посредством Twitter. Вот и на этот раз президент США рубанул с плеча, породив новую волну обсуждения своей профпригодности. «Поездка в Белый дом считается большой честью для команды-победителя НБА, но Стефен Карри сомневается в этом, поэтому приглашение отменяется», — написал Трамп.

Речь о давней традиции: американские президенты ежегодно организуют торжественные приемы в Белом доме в честь команд-чемпионов четырех главных профессиональных спортивных лиг страны: Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной футбольной лиги (НФЛ), Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Главной лиги бейсбола (MLB). В минувшем сезоне в НБА первенствовал «Голден Стэйт Уорриорс», в финальной серии переигравший «Кливленд Кавальерс» и удостоившийся приглашения в Белый дом.

Другая часть паззла из твита Трампа — Стефен Карри. Баскетболист, известный всему миру великолепным дриблингом и умением попадать мячом в кольцо практически с любой дистанции, одна из главных звезд НБА и выступает на позиции разыгрывающего в «Голден Стэйт». Карри выразил мнение по поводу встречи с Трампом задолго до завершения финальной серии с «Кливлендом»: «Я не хочу идти. Это моя незыблемая позиция. И не я один считаю, что идти в Белый дом не стоит. В ином случае я бы просто провел там как можно меньше времени».

По словам лидера «Голден Стэйт», его поддерживает большинство игроков команды. Взять хотя бы другую звезду «Уорриорс» — Кевина Дюранта, признанного самым ценным игроком минувшего финала, — он и вовсе отказался от детской мечты. Форвард признался, что всю жизнь грезил о встрече с президентом в Белом доме, но не успел завоевать чемпионство вовремя — из-за нежелания лично встречаться с главой государства Дюрант отказался от своего заветного желания.

«Нет, я не пойду. Я не уважаю того, кто сейчас занимает пост президента. Я не согласен с тем, что он думает. Если я не приду, мой голос будет услышан. Это мое личное решение», — сказал Дюрант.

Поначалу общественность восприняла твит Трампа как отказ в приеме только для Карри, но команда встала на сторону лидера. Вскоре на сайте «Голден Стэйт» появилось официальное заявление клуба.

«Хотя мы намеревались провести командное собрание по этому поводу как можно скорее, мы принимаем слова Трампа и понимаем, что мы не приглашены в Белый дом. Вместе с тем мы верим, что нет ничего более американского, нежели право граждан свободно высказывать мнение по любому вопросу, который имеет для них принципиальное значение. Мы очень разочарованы, что нам не представилась возможность высказать наше мнение и провести открытый диалог. Во время посещения Вашингтона в феврале следующего года мы намерены отпраздновать свободу, равенство и право выбора — ценности, которые являются важнейшими для "Голден Стэйт" как для баскетбольного клуба», — так сформулировали свою позицию «Уорриорс».

Слова Трампа спровоцировали широкий резонанс не только среди игроков «Голден Стэйт». Так, одна из главных звезд НБА — форвард «Кливленда» Леброн Джеймс — выразил поддержку Карри. И это при том, что именно Стефен несколькими месяцами ранее похоронил надежды Джеймса на четвертый титул чемпиона НБА в карьере.

«Эй, придурок, Карри уже сказал, что не придет! Так что и никакого приглашения не было. Визит в Белый дом считался большой честью до тех пор, пока ты там не появился», — не сдержался Леброн.

Ранее баскетболисты НБА посещали Белый дом с большей охотой. В сезоне-2015/2016 чемпионами стали «Кавальерс» и во главе с Джеймсом с удовольствием сходили в гости к Бараку Обаме. Годом ранее все те же «Уорриорс» без каких-либо возражений в полном составе прибыли в Белый дом. А Обама настолько сдружился с Карри, что регулярно играл с ним в гольф.

Чернокожие спортсмены никогда не скрывали неприязни к Трампу, так что удивляться подобной реакции не стоит. Во время предвыборной гонки в США большинство открыто поддерживало Хиллари Клинтон, а когда ее соперник одержал победу, социальные сети заполонили недвусмысленные посты.

Двойной удар

23 сентября Трамп был в ударе, настроив против себя не только НБА, но и крепких парней из НФЛ. В минувшем сезоне в лиге зарождались протестные настроения в отношении участившихся случаев ущемления прав цветного населения страны. Первым выступил квотербек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Колин Каперник, отказавшийся встать во время исполнения национального гимна перед матчем. Такие действия в США совершенно законны: можно не только публично выражать неуважение гимну страны, но и, например, сжечь флаг — эти действия будут расцениваться как личная позиция гражданина, имеющего право на свободу слова.

«Если спортсмен хочет получить возможность зарабатывать миллионы долларов в НФЛ или любой другой лиге, то не имеет права проявлять неуважение к американскому флагу и стране в целом и должен вставать при звуках национального гимна. Если нет — должен быть уволен. Предложите мне другой выход!» — написал Трамп.

Президент не удовлетворился одной лишь записью в Twitter и вернулся к острой теме на публичном выступлении в Алабаме. «Разве вы не хотели бы, чтобы владельцы клубов НФЛ, чей игрок неуважительно относится к гимну и флагу страны, говорил: "Уберите этого сукиного сына с поля сейчас же! Он уволен"? Это единственный выход. Когда все увидят, пусть даже если это будет всего один игрок, покидающий стадион, — я гарантирую, все прекратится», — заверил Трамп.

Пассаж про «сукиных детей» не нашел отклика в сердцах футболистов, большинство которых — чернокожие. Спортсмены еще не отошли от странных заявлений президента во время событий в Шарлотсвилле, а теперь Трамп попросту не оставил им выбора. После его резонансных заявлений акции протеста приобрели массовый характер.

Перед очередными матчами НФЛ игроки целыми командами бойкотировали исполнение гимна США, оставаясь в раздевалках. Другие в знак протеста становились на одно колено, брали друг друга за руки или под руки, некоторые поднимали вверх сжатые кулаки (black power salute — знаменитый жест, примененный на ОИ-1968 чернокожими американскими бегунами Томми Смитом и Джоном Карлосом) и даже разминались.

В стороне не остались и американцы, игравшие по эту сторону Атлантики. Перед матчем между «Балтимор Рейвенс» и «Джексонвилл Джагуарс», проводившемся в Лондоне, игроки и тренеры тоже присоединились к протесту. С критикой в адрес президента выступили даже владельцы команд, несмотря на то, что многие из них являются сторонниками Трампа.

Мнения болельщиков насчет протестов разделились: одни поддерживают спортсменов в их праве на свободу слова, другие демонстративно жгут билеты на матчи, майки и другую атрибутику любимых команд. «Это попросту непатриотично! Руководство клуба не должно допускать подобного. Акция протеста Каперника проводилась по другой причине», — отметил один из поклонников «Нью-Ингленд Пэтриотс» перед тем, как сжег несколько кепок с символикой команды.

Волна недовольства докатилась и до MLB. 24 сентября бейсболист «Окленд Атлетикс» Брюс Максуэлл стал первым представителем своего вида спорта, присоединившимся к акциям протеста после выступлений президента США.

Единственным видом спорта, сохранившим относительный нейтралитет, остается хоккей. Чемпионы НХЛ «Питтсбург Пингвинс» подтвердили намерение посетить Белый дом, что немало обрадовало главу государства. Надолго ли хватит терпения у спортсменов, если лидер США продолжит выступать со столь радикальными заявлениями, не знает, похоже, и сам Трамп.

Ринат Салахетдинов

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