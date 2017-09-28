Леброн Джеймс назвал фанатов Трампа «необразованными» в суждении с кучей ошибок

Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за «Кливленд Кавальерс», раскритиковал «необразованных», по его мнению, сторонников президента США Дональда Трампа, допустив при этом целый ряд ошибок. На это обратило внимание Infowars.

Фото: Infowars

«В конце концов, я не думаю, что многие из них являются образованными людьми. Когда приходит время выборов, людям недостает знаний о каком-то конкретном явлении или же происходящем в мире. Подразумеваю ли я, что жители Огайо являются необразованными? Подразумеваю ли я, что некоторые другие штаты, голосовавшие за Трампа, являются необразованными? Я натворил дел для своей дочери и я понимаю, что я не должен был давать ей так много конфет Skittles», — сказал Джеймс.

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В четырех предложениях Джеймс допустил пять ошибок, путая, например, формы глагола to be в прошедшем времени.

23 сентября Трамп отозвал приглашение в Белый дом для баскетболистов «Голден Стэйт», выигравших в прошлом сезоне чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ряд игроков «Голден Стэйт», в том числе разыгрывающий Стефен Карри, выражали сомнения в целесообразности посещения Белого дома, пока президентом США является Дональд Трамп. Многие баскетболисты НБА открыто поддерживали Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки и выступали против Трампа в своих соцсетях.