Комик предложил Трампу пригласить в Белый дом сборную России по баскетболу

Американский комик Энди Боровиц стал автором юмористической заметки для издания The New Yorker, в которой высмеял президента США Дональда Трампа.

Боровиц описал ситуацию, когда приглашение в Белый дом получила сборная России по баскетболу, а не чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Голден Стэйт Уорриорс». «Трамп сказал, что с нетерпением ждет встречи с российской командой, называя их намного лучшими баскетболистами, чем лузеры из "Голден Стэйт"», — пишет комик.

Когда президенту якобы сообщают, что российские игроки не заслуживают приглашения в Белый дом, так как они завоевали лишь бронзовые медали Игр 2012 года и не смогли квалифицироваться на ОИ-2016, Трамп называет Олимпиаду «нечестной» (отсылка к одному из предвыборных выступлений Трампа, в котором он называл нечестной систему выборов в США — прим. «Ленты.ру»). В заметке россияне отказываются от приглашения, мотивируя это тем, что «появление рядом с Трампом негативно скажется на их образе».

23 сентября Трамп отозвал приглашение в Белый дом для баскетболистов «Голден Стэйт». Причиной послужили публичные сомнения одного из лидеров команды Стефена Карри в целесообразности встречи с президентом.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.